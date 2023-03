SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada Juliette virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (7). Um vídeo, que circula na web, mostra a vencedora do BBB 21 se negando a tirar uma segunda foto com um fã e vem rendendo dezenas de comentários. Diante da repercussão, ela se pronunciou em seu perfil no Twitter.

"É assustador o que algumas pessoas podem fazer na tentativa de descredibilizar as outras. Até quando vai ficar esperando o meu tombo? 'Cê' vai cansar de esperar!", escreveu ela.

O ocorrido dividiu a opinião dos usuários nas redes sociais. "Eu fico querendo saber o que se passa na mente dessas pessoas... Porque olha, não é fácil!", escreveu um fã. "Esse tipo de gente não merece um segundo da sua e da nossa atenção", disse outro.

Recentemente, os fãs de Juliette fizeram diferença em uma votação do BBB 23. Após comentários negativos sobre a campeã dentro da casa, Paula viu sua rejeição aumentar e ser alvo de mutirões de admiradores de Juliette.