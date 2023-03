SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Keila Lima, da Rede Gospel, fez um pronunciamento nas redes sociais, na noite desta terça-feira (7), após levantar polêmica por suas fotos recentes. Nos últimos dias, a comandante do programa "Tudo de Bom pra Você" preocupou os seguidores ao aparecer muito magra em imagens. "Está pele e osso, mulher, se cuida", disse um seguidor, em um dos posts.

Em publicação em seu perfil, Keila agradeceu ao carinho dos fãs e falou que tem cuidado da saúde. "Tenho mais oportunidade de falar com as pessoas, estou saudável. (...) O mais importante não é nossa aparência, e sim nossa saúde", disse ela.

"Está tudo bem, queridos! Obrigada pelo carinho, pelo respeito e pela falta dele também!

O carinho e o respeito a gente agradece sempre, e retribui com amor e dedicação cada vez maior ao trabalho! Ao desrespeito, a gente agradece mais ainda, porque ensina exatamente o que nunca devemos fazer com ninguém, mas sim, convivermos com as diferenças em paz!", completou Keila, na legenda do post.

Atualmente, a comunicadora afirma estar com 53 quilos e 1,78m de altura - o que pode ter causado estranheza nos seguidores.