SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 56,76% dos votos, Key Alves foi a oitava eliminada do BBB 23 (Globo). A jogadora de vôlei disputava a permanência no programa com Sarah Aline e Domitila.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13. Vou fazer uma pergunta difícil de responder: o que é certo e errado no BBB? A impressão que se tem é: certo é o que eu faço, errado é o que o outro faz (...) A gente ouve coisas do tipo 'fulano é isso'. Está falando do outro, mas é como se fosse apontando o dedo para o espelho. É uma característica universal.

Mas, em um ponto temos um consenso: esses grupos são uma droga e vocês estão viciados. A questão é que são esses grupos formados no início? Essa droga dá uma sensação de segurança... (...)

Seja como for, temos um Paredão exclusivamente de um grupo. Estar ao lado das aliadas é a pior parte das emparedadas. As três lutaram desde cedo pela vida (...). Todas assumiram seus riscos, suas atitudes a colocaram a um passo da Eliminação. Qual das três estava certa ou errada? (...) Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Quem sai hoje é você, Key"