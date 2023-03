SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Archie, 3, e Lilibet, 1, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, ganharam títulos reais.

Agora, as crianças serão reconhecidas como príncipe Archie e princesa Lilibet.

Mudança foi anunciada em anúncio de batizado de Lilibet. "Posso confirmar que a princesa Lilibet Diana foi batizada na sexta-feira, 3 de março, pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor", informou um porta-voz de Meghan e Harry nesta quarta (8).

O Palácio de Buckingham disse que os títulos dos filhos de Harry serão atualizados no site oficial da família real. Segundo a BBC, a instituição disse que as mudanças serão feitas "no momento oportuno" para refletir os novos títulos. Até o momento, eles estão listados com os títulos antigos ("master" e "miss", que não são títulos reais).

FAMÍLIA REAL NÃO FOI AO BATIZADO DE LILIBET

Charles, Camilla, Kate e William foram convidados, mas não apareceram. A informação é da revista People.

A cerimônia aconteceu na casa de Meghan e Harry, em Montecito, na Califórnia. O evento contou com a presença de 20 a 30 convidados, incluindo a mãe de Meghan, Doria Ragland, o padrinho de Lilibet, Tyler Perry, e uma madrinha, que ainda não foi identificada.

POR QUE LILIBET E ARCHIE RECEBERAM O TÍTULO AGORA?

A possibilidade de as crianças adotarem o título vem de uma proclamação feita pelo rei George 5º em dezembro de 1917, que determina que todos os netos de Sua Majestade poderiam ser tratados como Sua Alteza Real e ter um título real. Como Charles, avô de Archie e Lilibet, será coroado o novo rei, as crianças poderão receber tal tratamento.

A falta de títulos dos filhos do casal virou polêmica em março de 2021, quando Meghan falou sobre o assunto em entrevista a Oprah Winfrey. Segundo a duquesa de Sussex, a Instituição Real negou proteção a Archie.

"Eles não queriam que o bebê fosse uma princesa ou príncipe. Quando o pai do Harry se tornar rei, automaticamente Archie se tornaria príncipe. Não é direito deles tirar isso do Archie. Eles querem mudar a regra para o Archie, por quê?", questionou, na ocasião.

POR QUE ARCHIE E LILIBET NÃO TINHAM DIREITO AO TÍTULO ANTES, MAS OS FILHOS DE WILLIAM, SIM?

A proclamação de 1917 do rei George 5º não estendia o título aos bisnetos de Sua Majestade, por isso, enquanto a rainha Elizabeth 2ª reinava, Archie e Lilibet não tinham direito a tal tratamento.

A mesma proclamação estendia o título de príncipe ao filho mais velho do filho mais velho do príncipe de Gales e, por isso, George, filho mais velho de William, era tratado como tal desde seu nascimento.

Além disso, em 2012, antes do nascimento do príncipe George e antes de saber o sexo do novo bebê real, a rainha Elizabeth publicou uma carta-patente dando o título de Sua Alteza Real a todos os filhos do filho mais velho do príncipe de Gales. Por isso, George, Charlotte e Louis, filhos do príncipe William com Kate Middleton, já eram príncipes e princesas.