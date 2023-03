RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O influenciador PC Siqueira, 36, foi socorrido por bombeiros ontem (8) após tentar tirar a própria vida. Segundo relato do agente no boletim de ocorrência, o qual a reportagem teve acesso, o youtuber foi encontrado em "estado de fragilidade".

Ele se queixou de dores no tórax, além de apresentar uma marca causada por impacto na testa. Ele afirmou que tentou se enforcar com uma corda feita com uma calça sua e, por isso, se machucou.

PC Siqueira ainda contou ter ficado desacordado por um tempo até atender a chamada dos policiais pelo interfone. Os agentes fizeram buscas pela residência dele, mas não localizaram qualquer tipo de arma de fogo ou algo semelhante.

Ele foi conduzido ao nosocômio psiquiátrico da UPA de Santo Amaro, onde foi atendido por profissionais da saúde. Depois, foi liberado para voltar a casa na companhia de um amigo.

O youtuber usou hoje os Stories do Instagram para explicar o que aconteceu e disse estar bem.

"Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira, e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo corpo de bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do Sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura... No meio da confusão, Maria perdeu seu telefone, então, talvez a comunicação não esteja acontecendo."

Ele disse que não quer espetacularizar o ocorrido e que voltará em breve às atividades normais. Agradeceu as doações que recebeu dos seguidores via PIX para comprar os remédios que precisa, os quais já estava sem há 15 dias.

"Continuo sendo ameaçado por semi-anônimos . Que vivem perto de mim. Não vou me calar ou ceder. Essa história vocês vão acompanhar de perto conforme eu for entendendo melhor. Agradeço a compreensão. Conto com vocês na luta contra o bullying"

Em 2021, PC Siqueira usou as redes sociais para celebrar sua "segunda chance de viver" após quase morrer de overdose. O youtuber comentou que passou por muita coisa para se livrar "do alcoolismo e abuso de substâncias"

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.