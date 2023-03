SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Kleber Bambam e o ex-pugilista Acelino Popó Freitas trocaram farpas nas redes sociais, nesta sexta-feira (9). O campeão da primeira edição do BBB havia desafiado o atleta para um duelo, mas ficou sem resposta. Em novo vídeo em seu perfil, Bambam insistiu no convite e teceu dezenas de críticas.

"Já que você tem vários patrocinadores, vê se os caras bancam o evento. Ou o evento que você já fez, vê se coloca um pouquinho de dinheiro e eu vou aí, te meter porrada", disse ele, que citou o fato de Popó ter se negado a duelar contra Naldo Benny, que também o intimou no passado.

Além disso, Bambam citou o fato do ex-pugilista ter batalhado com Whindersson Nunes. "E bater em 100% de nada é nada. Porque o Whindersson nunca lutou boxe, não tem força e nem pressão nos golpes, é rápido, se movimenta bem, está treinado, mas não tem pegada", criticou o ex-brother.

Por fim, o vídeo foi encerrado com um pedido de luta: "Se você quiser que eu arranque sua cabeça e dê um cruzado na sua cabeça, como o Pelé fez, porque você foi seminocauteado, mas o juiz não parou a luta, deveria ter parado. [...] Quase que o Pelé te venceu, só que minha mão é muito pesada no cruzado e no direto. E, se pegar, você vai cair".

POPÓ RESPONDE

Horas depois, o ex-esportista publicou um clipe em seu perfil respondendo os ataques proferidos por Bambam, com diversos xingamentos. "Normalmente, se eu desafiar alguém, provavelmente, costumo arcar com as consequências e com o salário do cara, que chamamos de 'bolsa de lutas'. Diferente do Bambam, o esquecido, a merda do Bambam, que está falando um monte de besteira, está querendo lutar comigo por R$ 1 milhão... Se você desafiou, pague. Tá falando merda", disse.

A seguir, Popóe reforçou que lutaria com Naldo. "Pô, se você desafiou, pague. Naldo, se você quiser lutar, é um dinheiro que dou pra você lutar comigo. Pronto, vejo um patrocinador que pague a sua bolsa, que foi a proposta que fiz pra você", finalizou.