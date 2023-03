SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e influenciadora Rafa Kalimann, 29, é mais um nome a ser oficializado para o time do novo Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. "Meu Jesus!!! Bora se divertir porque dançar ainda tenho que aprender", brincou ela nas redes sociais.

Antes dela, dois outros nomes já haviam sido confirmados. Heloísa Perissé e o ator Diogo Brito, o Guito, que interpretou o peão Tibério na novela "Pantanal" (Globo), estarão no quadro que estreará no domingo (19). A disputa vai começar com uma dinâmica diferente: todos vão iniciar dançando juntos, com coreografias em grupo.

Heloísa foi entrevistada pela apresentadora Ana Maria Braga, na manhã desta quinta-feira (9), e disse que começou o ano em busca de um desafio diferente. "Estou em um momento de romper limites, eu sou uma pessoa que eu não envelheço, eu atualizo. Então decidi que ia voltar a dançar, dancei quando era nova", disse.