RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intérprete da personagem Chrissy na série "Stranger Things", Grace Van Dien, 26, revelou ter sido vítima de assédio sexual de um produtor. Traumatizada com a violência recente, a atriz contou que vem tomando algumas decisões que não estava acostumada como por exemplo, ser mais seletiva com relação as produções. Grace explicou que tem procurado saber os nomes das pessoas envolvidas no projeto e ainda confirmou a recusa de convites. Por enquanto, ela está afastada da área de entretenimento.

"Um dos últimos filmes que fiz, um dos produtores contratou uma garota com quem estava dormindo. Ele pediu para essa moça me sondar sobre a possibilidade de fazer sexo a três. Chorei e fiquei muito chateada", revelou Grace. Ela contou imediatamente para seu empresário e decidiu se afastar da indústria do entretenimento para focar na carreira de streamer.

A revelação da filha do ator Casper Van Dien ("Tropas Estelares"), aconteceu durante uma transmissão no streaming do Twitch, rede social popularmente usada por gamers, onde, segundo ela, se sente mais segura e feliz. "Posso ficar dentro de casa e jogar videogame o tempo todo. Não tenho um chefe me pedindo para fazer sexo. Estou feliz aqui e desenvolvendo meus próprios projetos", explicou.

Grace comentou não ter abandonado em definitivo a carreira artística. Ela anda tentando tocar seus próprios projetos. "Espero que alguém decida financiá-los porque assim posso controlar meu próprio set e não vou pedir aos meus atores para dormir comigo", brincou. Na mesma transmissão, a atriz de "Stranger Things" comentou que recusou quatro papéis no cinema nas últimas duas semanas e meia.