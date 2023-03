SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS, o Museu da Imagem e do Som, promove uma sessão gratuita de pré-estreia do drama "Um Filho" (2022), do escritor e diretor Florian Zeller, na terça-feira (14), às 19h, durante o Ciclo de Cinema e Psicanálise.

Com apoio da Folha de S.Paulo, o evento é realizado em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo) e, nesta edição, com a Diamond Films, distribuidora do longa.

O filme conta a história de Peter, interpretado pelo ator Hugh Jackman, em suas tentativas de reaproximação com o filho adolescente, Nicholas (Zen McGranth). Afastado da escola, o jovem passa a morar com o pai e a madrasta, Beth (Vanessa Kirby), após conflitos com a mãe, Kate (Laura Dern), de quem Peter se separou há alguns anos.

No decorrer da trama, Peter revisita o passado e busca corrigir erros para dar a Nicholas a atenção que ele gostaria de ter recebido do próprio pai, vivido por Anthony Hopkins.

Com estreia nos cinemas marcada para o dia 23 de março, o drama foi um dos títulos selecionados para a 79ª edição do Festival de Veneza, em 2022, e rendeu uma indicação de melhor ator a Hugh Jackman no último Globo de Ouro.

Florian Zeller também dirigiu o longa "Meu Pai", pelo qual Anthony Hopkins recebeu o Oscar de melhor ator, em 2021.

Para discutir depressão na adolescência e relações familiares, a psicanalista Luciana Saddi conduz a mesa com a participação de Antonio Prata, escritor, roteirista e colunista da Folha de S.Paulo, e de Leda Spessoto, psicanalista, psiquiatra e coordenadora de seminários teóricos e técnicos para abordagem do suicídio na SBPSP.

O evento ocorre no auditório do MIS, localizado na avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo. Os ingressos ficam disponíveis na bilheteria com uma hora de antecedência.