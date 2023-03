SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais festivais de inovação e criatividade do mundo, o South by Southwest, chamado simplesmente de SXSW, chegou a Austin, no Texas, com recorde de brasileiros.

Eles não estão apenas no público, mas também na programação, que se estende até o dia 19 e compreende atrações de cinema, televisão, música e tecnologia, além de conferências com nomes de peso das mais diversas áreas.

Na ala cinematográfica, Carol Fioratti apresenta o filme "Meu Casulo de Drywall", sobre um condomínio abalado pela morte repentina de uma moradora durante sua festa de 17 anos. Bella Piero, Maria Luisa Mendonça e Caco Ciocler estão no elenco.

Entre as animações, "Rockets, by Pillow" e "Yuki MR" representam o país na ala de produções de realidade aumentada.

O Brasil também se faz presente em "Mother of the Dawn", que é um documentário americano, mas que mostra a história da caminhoneira brasileira Tia Neiva, que após ter supostamente visto uma aparição extraterrestre, fundou um culto chamada Vale do Amanhecer.

Na música, o grande destaque é a banda Os Mutantes, que se apresenta na sexta, dia 17. Também estão no lineup brasileiro os artistas Rogê e Zudizilla e as bandas Bike e Tuyo, que já se apresentou no SXSW antes.

Já entre os conferencistas brasileiros estão a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que participa de mesa sobre pobreza menstrual, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Klajner, em debate sobre tecnologia e saúde, o secretário de governo de Goiás, Adriano da Rocha, que fala sobre agronegócio, e o cientista-chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Ronaldo Lemos, em conversa sobre moderação de conteúdos da internet.

Com ingressos que custam até US$ 1.995, mais de R$ 10 mil, o SXSW tem neste ano, pela primeira vez, patrocínio de uma empresa brasileira, o banco Itaú.

Tags:

Texas