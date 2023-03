SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista ao podcast Poddelas nesta quinta-feira (9), a modelo e estilista Sasha Meneghel, 24, comentou o boato de que teria nascido sem ânus. "Vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas", disse a filha de Xuxa.

Sasha começou explicando que a condição realmente existe, mas negou ter nascido com ela. Malformações ou anomalias anorretais são quando o ânus ou o reto (parte inferior do intestino) não se desenvolvem adequadamente. A partir disso, várias anormalidades podem acontecer --entre elas, a presença de uma membrana na abertura anal.

A modelo disse que, devido à repercussão do boato, ela mesma se questionou sobre ter nascido ou não com a condição. Precisou, então, confirmar com sua mãe. "Eu perguntei para minha mãe e não é verdade", esclareceu. "'Mãe, você tá me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei?' Porque, na minha cabeça, eu sempre tive um. E ela 'não, tá tudo certo'".

"De onde surgiu esse boato?", questionou Tata Estaniecki, uma das apresentadoras do podcast. "Sei lá, cara. Tem vários", respondeu Sasha. "Semana sim, semana não, falam 'a Sasha tá grávida'. Esse [boato] de gravidez acontece bastante, com bastante frequência".

Ao longo da entrevista, que durou pouco mais de duas horas, Sasha também falou sobre seu casamento com o músico João Figueiredo, sua amizade com a atriz Bruna Marquezine, sua vida em Nova York e ainda brincou com um trava-língua envolvendo os nomes da família: 'Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala'.