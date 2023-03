SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde deste sábado (11), Boninho anunciou que a ex-participante do BBB 23 e jogadora de volêi Key Alves irá para o "La Casa de Los Famosos" no México, programa da Telemundo, que tem a mesma estratégia de confinamento do reality brasileiro. "Vamos arrumar as malas", escreveu o diretor de entretenimento da Globo junto a uma imagem do visto mexicano da recém-eliminada do BBB.

"Me voy a México", comentou Key na publicação. Boninho já havia dado spoilers sobre o intercâmbio de participantes dos dois programas de TV. Em 22 de fevereiro, ele repostou um vídeo de Ronald Day, presidente da Telemundo, em suas redes sociais. Na publicação, havia um convite para o diretor brasileiro, deixando um mistério no ar: "Quem quer vir do BBB23 para a casa de celebridades na Telemundo USA? Você já está pronto, Boninho?"

Key Alves foi a oitava eliminada do BBB 23 e deixou a competição com 56,76% dos votos. Nesta quinta-feira, ela participou das gravações do "Domingão com Huck" (Globo) junto a Gustavo, com quem se relacionou durante o reality show. Foi o primeiro encontro presencial do casal fora da casa.

Boninho não deu informações sobre qual participante do "La Casa de Los Famosos" virá para o confinamento no Brasil, nem sobre como a dinâmica funcionará dentro do programa.