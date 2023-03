SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Fernanda Souza, 38, fez uma homenagem a seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, nas redes sociais neste sábado (11), dia do aniversário de 40 anos dele. "Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amo!", escreveu em publicação no Instagram com uma seleção de fotos dos dois juntos.

"Thiago André, THU QUARENTOU! Uma honra ter acompanhado de perto nesses últimos 12 anos cada vitória dessa sua linda vida! Você é nosso orgulho. Vamos para mais 40 porque a vida está só começando e existe milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência. E você é amor purinho!", disse Fernanda no texto.

A amizade entre Fernanda e Thiaguinho permanece e é sempre relembrada pelo ex-casal nas redes sociais mesmo depois de anunciarem a separação em 2019, após oito anos juntos. Na época, ambos disseram que o motivo era exatamente esse: a relação de amor havia se transformado em amizade.

Em fevereiro de 2022, Thiaguinho e Carol Peixinho, 36, ex-participante dos realities Big Brother Brasil e No Limite (Globo), assumiram o namoro. Dois meses depois, foi a vez de Fernanda apresentar, pela primeira vez, a namorada ao público. Ela publicou uma foto no Instagram com Eduarda, que não tem perfil no Instagram, e escreveu na legenda: "Amor é