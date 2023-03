SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e influenciadora digital Camilla de Lucas, 28, relatou nas redes sociais estar se sentindo insegura durante sua viagem a Paris, na França. Ela está na Europa junto a seu noivo, o músico Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute. "Tem que ter atenção, porque o povo fica toda hora parando, tentando te distrair para a pessoa do lado te roubar", relatou.

Após alguns dias em Lisboa, em Portugal, Camilla foi aos stories do Instagram contar sobre sua chegada na França e o passeio para conhecer a Torre Eiffel. "Primeiro dia aqui em Paris. Vamos falar sobre fatos reais. O que eu achei da cidade? Próximo ali à torre, eu só ficava segurando minha bolsa. Fica lotado de gente, muita gente mesmo. O povo te parando para você preencher um abaixo-assinado, mas, assim, esse abaixo-assinado é furada. É para você poder se distrair e a pessoa ir lá e roubar sua bolsa", explicou.

Ela disse que, quando a abordavam para conversar ou pedir para assinar algo, não dava espaço. "O povo ia falar comigo e eu nem dava confiança, porque é golpe. Muito golpe, muita gente aprontando. Eu, Camilla, acho importante contar isso e alertar vocês, porque a gente fica com a impressão de que perigo é só no Brasil e, não, aqui em Paris, eu senti que isso acontece muito mais que em Lisboa", contou.

"Em Lisboa, a gente andava com telefone na mão tranquilamente. Aqui, você não pode se distrair por um minuto. Povo no Brasil vem para cá achando que é mil maravilhas o tempo inteiro... Em Paris, não achei assim", comparou. Camilla disse que a visita à Champs-Élysées, famosa avenida da capital francesa, foi mais tranquila, mas que é preciso atenção na Torre Eiffel e no parque Trocadéro.