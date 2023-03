SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participante do BBB 23 (Globo) Key Alves esteve junto a seu par romântico no reality, Gustavo, no Domingão com Huck deste domingo (12). Entre brincadeiras e perguntas sobre o futuro do casal, Lívia Andrade deixou Key em uma saia justa ao falar sobre pessoas com quem a jogadora de volêi já ficou e brincar que uma delas estava ali no programa -no caso, o cantor João Gomes, também convidado do Domingão.

Tudo começou quando a mãe de Paulo Gustavo, Dona Déia, disse que Key era fofoqueira no BBB. Lívia Andrade, então, aproveitou o gancho para falar de outra fofoca. "Eu não me aguento também. É tão fofoqueira que às vezes a língua não cabe na boca. Ela soltou uma lista de famosos que ela já pegou, que teve gente aqui fora que não gostou... E tem gente que está até no programa!", disse Lívia.

"Isso vai ficar meme, hein", respondeu Gustavo. O apresentador Luciano Huck também deu risada, enquanto João Gomes parecia estar sem graça e Key ria envergonhada. Nenhum dos dois tocou no assunto, nem deu explicações.

Entre os famosos com quem Key já ficou ou se relacionou, estão o jogador de volêi Bruninho, da seleção brasileira, o jogador de futebol Joaquín Piquerez, do Palmeiras, o ator Murilo Cezar, o ex-BBB Rodrigo Mussi, o cantor João Gomes, o cantor Gustavo Mioto e o rapper Xamã -todos confirmados pela própria jogadora.