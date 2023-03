SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello anunciaram em seus perfis no Instagram que o filme "O Auto da Compadecida" ganhará uma sequência, mais de 20 anos depois do lançamento do primeiro longa.

A dupla interpreta os protagonistas João Grilo e Chicó na adaptação do livro de mesmo nome de Ariano Suassuna, lançada em 2000.

"João Grilo e Chicó, vinte e cinco anos depois, juntos, mais uma vez", escreveram na rede social neste domingo, dia 12.

A história acompanha as aventuras da dupla que vive aplicando golpes. Eles enganam a população de um pequeno vilarejo no sertão da Paraíba e, quando morrem, são julgados antes de entrarem no paraíso.

O novo filme será dirigido por Guel Arraes, cineasta do primeiro longa, ao lado de Flávia Lacerda. A produção será da H2O e Conspiração Filmes. O roteiro continuará sendo baseado na obra de Suassuna, escrita em 1955.

Ainda não dá previsão de data de lançamento. O elenco do original conta ainda com Fernanda Montenegro, Denise Fraga e Marco Nanini, mas ainda não há mais nomes confirmados para a nova produção.