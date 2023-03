SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Canisso, baixista da formação inicial dos Raimundos, morreu nesta segunda (13), aos 57 anos. A informação foi confirmada por Splash com a assessoria do artista.

Conforme publicação no Facebook de Canisso, ele sofreu uma queda após desmaiar na manhã nesta segunda.

O baixista havia se apresentado em Rio de Sul, em Santa Catarina, no sábado (11). Sua última publicação no Instagram foi na manhã de hoje. "Luto. Sempre foi e sempre será meu herói. Eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo (...) A sensação que eu vou chegar em casa e não vou ver mais ele. Ele sempre gostou de fazer as zoeiras dele, está em um lugar muito melhor agora tocando seu lendário baixo", escreveu Pedro Toscano, filho de Canisso. Ele deixa quatro filhos: Mike, 31, Lore, 30, Nina, 23, e Pedro, 19.