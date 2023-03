SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Glendale, cidade localizada no Arizona, Estados Unidos, mudará temporariamente de nome em homenagem à cantora Taylor Swift. Os primeiros shows da nova turnê da artista serão no State Farm Stadium, no município norte-americano, nos dias 17 e 18 de março. Por conta disso, o local passará a se chamar Swift City ("Cidade Swift", em tradução livre) nas datas das apresentações.

A novidade foi anunciada pelo prefeito da cidade, Jerry Weiers, em evento oficial, nesta segunda-feira (13). Com imagens nas redes sociais, Weirs mostrou empolgação com a performance da cantora pop e com seu novo apelido: Prefeito Swiftie.

Após Glendale, a The Eras Tour se estenderá até agosto, com mais 50 apresentações nos Estados Unidos. Ainda não há confirmações se a turnê passará por outros continentes. A expectativa é que Taylor traga a performance ao Brasil.

The Eras Tour é formada, principalmente, por faixas do disco mais recente da cantora, "Midnights".