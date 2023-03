SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Irmão paulistano do Rock in Rio, o The Town anunciou quatro novas atrações nesta segunda-feira.

Alok, Ne-Yo, Wet Leg e Garbage se juntam a nomes já anunciados, como Foo Fighters, Luísa Sonza e Bruno Mars.

Alok, DJ brasileiro com fama mundial, abrirá as apresentações do palco Skyline em 3 de setembro, o segundo dia do evento.

Já Ne-Yo, músico de R&B premiado três vezes no Grammy, encerrará a noite do dia 7 no palco The One.

O rock ganha mais dois representantes com os grupos Wet Leg e Garbage, que se apresentarão no dia 9, penúltima data do evento e o mesmo dia em que a banda Foo Fighters fará seu show.

O anúncio se dá à véspera do início das vendas do The Town Card, que garante acesso a um dia do evento no gramado, sem data definida.

As vendas serão realizadas através do site da Ticketmaster. A entrada inteira custa R$ 770,00, e a meia-entrada, R$ 385,00. O limite de compra é de 4 ingressos por número de CPF.

Criado pelo empresário Roberto Medina, o The Town acontece em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul.