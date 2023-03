SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As sete estatuetas de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" ajudaram o Oscar a crescer sua audiência na TV. A premiação este ano chegou a 18,7 milhões de espectadores nos Estados Unidos, de acordo com a Nielsen, o que configura sua melhor performance nos últimos três anos.

O bom desempenho ainda não está à altura dos dias de glória do evento, entretanto. O Oscar de 2023 teve o terceiro pior desempenho da história do prêmio na TV americana.

Na comparação, a edição deste ano fica acima da cerimônia de 2022, que chegou a 16,62 milhões de espectadores, e de 2021, que registrou apenas 10,4 milhões ao premiar "Nomadland".

Ainda assim, a avaliação da Nielsen aponta dados positivos para o prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O Oscar deste ano teve a maior audiência de qualquer premiação televisionada desde a edição de 2020 do evento, que consagrou "Parasita" com quatro estatuetas.

Além disso, o evento foi o programa de entretenimento mais assistido da atual temporada nos Estados Unidos, batendo inclusive a estreia do reality show "Next Level Chef". O programa, que aconteceu logo depois da transmissão do Super Bowl na Fox, chegou a 15,66 milhões de espectadores no país.

Os números do Oscar se destacam de outros concorrentes da temporada de premiações. A edição deste ano do Grammy, por exemplo, ficou abaixo dos níveis pré-pandêmicos de audiência, com 12,55 milhões de pessoas assistindo a vitória de Harry Styles como dono do álbum do ano.

Já o Emmy voltou a registrar a pior audiência de sua história em setembro do ano passado, quando fez 5,92 milhões de espectadores nos Estados Unidos.