SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ilusionista David Blaine deixou o público de seu show apreensivo no último sábado (11), no Resorts World Theatre, em Las Vegas. No primeiro truque da noite, o norte-americano se jogou em uma grande pilha de caixas, mas a queda não ocorreu como o planejado e causou o deslocamento de seu ombro. Ele saltou de um poste a 25 metros de altura.

Conforme informações da KTNV, Blaine demonstrou sentir dor após a queda e a multidão rapidamente percebeu que algo de errado havia ocorrido. Com isso, a equipe de staff tentou auxiliá-lo e pediu o suporte de médicos que estivessem na plateia.

O artista teve seu ombro recolocado no lugar e, meia hora depois, retomou a apresentação. "Havia quatro médicos ortopedistas na plateia junto com minha equipe de emergência, que vieram e cuidaram muito bem de mim", tranquilizou ele.

A direção do local do espetáculo informou que tudo ficou bem, em nota ao Las Vegas Review. "O Sr. Blaine foi tratado por médicos da plateia no palco em frente à multidão reunida, onde eles eles colocaram com sucesso o seu ombro direito no lugar, pois ele experimentou extrema dor e desconforto. Depois de um pequeno atraso, Blaine conseguiu continuar com o show, com dor, mas de bom humor", diz a nota.

Em seu novo show, Blaine tem atraído grande público e deixado os espectadores em dúvida sobre o que é real ou não.