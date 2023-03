SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jão fica encharcado de sangue depois de seu corpo ser metralhado por uma Anitta furiosa no clipe de "Pilantra", lançado nesta segunda-feira. Eles encarnam um casal autodestrutivo e cheio de tesão numa música que nada parece com as sofrências lançadas pelo cantor.

Seu lado cafajeste pode causar estranhamento nos fãs, mas Jão diz estar despreocupado. Ele agora quer liberdade para experimentar e fazer coisas despretensiosas. "É como um exercício de não ligar muito. Gosto dessa música e quero lançar. Meus álbuns e minhas outras canções sempre vão existir."

"Pilantra" tenta unir a sensualidade de Anitta ao melodrama de Jão. A música nasceu há dois anos, ele conta, mas levou tempo para que os dois cantores encontrassem um ponto de encontro entre seus universos.

É a primeira vez que ele fala tão explicitamente sobre sexo num single. "Senta em mim, deita em mim/ finge que cê tava louca/ desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio/ que eu não posso mais beijar tua boca", canta no refrão.

No clipe, Jão vive um apresentador de programa de auditório. Anitta, sua amante na história, é convidada ao palco depois de fazer uma baixaria no camarim. Ela rebola, dança, surta, levanta uma metralhadora e baleia o corpo do amado.

Foi no começo deste ano que a americana SZA viu explodir sua canção "Kill Bill", em que arquiteta o assassinato brutal de um ex-namorado. Mas é só coincidência. Jão conta que na verdade se inspirou em filmes do cineasta Quentin Tarantino para imprimir uma estética sanguinolenta no vídeo.

O teor violento pode chocar seus fãs mais novos, mas Jão quer mesmo dar asas à própria imaginação e afirma que não se poda por medo das expectativas alheias. "Me preocupo primeiro se estou confortável com o que estou lançando. O que eu quero fazer sempre vai ser minha maior prioridade. Mas também é uma prioridade grande que meus fãs estejam felizes, sempre fico nervoso."

Depois de viajar pelo país com a celebrada turnê "Pirata" no ano passado, ele agora quer ter tempo para conceber seu quarto disco. Diz que o conceito do projeto está na sua mente desde que lançou o tristonho álbum "Lobos", em 2018, e que já começou a tirá-lo do papel.

A nova música não é um primeiro single, mas ele garante que seu lado sexy deve voltar a aparecer. "Claro que vai ter uma coisa mais sensual, outra mais fofa. O legal do disco é que você consiga mostrar várias partes de você."