SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas fortes que têm caído sobre São Paulo nos últimos dias têm prejudicado os fãs que vão aos shows que a banda Coldplay faz na capital paulista nesta semana. Eles ainda se apresentam no estádio do Morumbi nesta terça-feira (14), na sexta (17) e no sábado (18).

Os temporais não têm apenas dificultado a chegada do público ao local, mas também atrapalhado a experiência dentro do estádio, que teve setores da arquibancada e entradas alagados e fortes correntes de água descendo pelas escadarias.

A situação gerou piadas e memes nas redes sociais, com usuários de Twitter, Instagram e TikTok compartilhando fotos e vídeos que mostram a dificuldade para acompanhar as apresentações.

Para quem comprou ingressos para as próximas datas da turnê Music of the Spheres, veja um guia de como evitar perrengue nos shows.

Confira, abaixo, algumas publicações de internautas mostrando a situação no Morumbi.