SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2013, a NBC Sports, ligada à rede de TV americana NBC, comprou os direitos de transmissão dos jogos da Premier League, a primeira divisão do futebol britânico. Para promover um esporte até hoje não muito conhecido pelo público dos EUA, foi criada uma série de comerciais com o comediante Jason Sudeikis, na época recém-saído do elenco do humorístico Saturday Night Live.

Sudeikis encarnava Ted Lasso, um técnico de futebol americano contratado para treinar o time do Tottenham Hotspurs. O sujeito não entendia nada de "soccer", o futebol do resto do mundo, e precisava ter aulas com Beard, um assistente feito por Brendan Hunt.

Sete anos depois, Lasso e Beard estavam de volta à televisão, vividos pelos mesmos atores. A série "Ted Lasso" estreou na plataforma Apple TV+ em agosto de 2020, com a mesma premissa da campanha publicitária. Só o time que contratava o técnico americano era diferente: o fictício AFC Richmond.

E qual a justificativa para tamanho absurdo? A nova dona da equipe, Rebecca Welton, papel de Hannah Waddingham, queria se vingar do ex-marido e destruir seu projeto de estimação. Só que as coisas não saem conforme o planejado.

A crítica adorou, e o público também. Em 2021, "Ted Lasso" recebeu 20 indicações nas categorias de comédia do Emmy, o prêmio mais importante da TV americana. Ganhou sete troféus, inclusive os de melhor série, melhor ator principal para Jason Sudeikis e melhor atriz coadjuvante para Hannah Waddingham. No ano seguinte, mais 20 indicações, e mais quatro vitórias.

A que se deve tamanho sucesso? A explicação mais simples é que "Ted Lasso", além de ótimas piadas, oferece uma visão positiva da vida -um reflexo da personalidade otimista do seu protagonista. Lasso sempre busca o melhor nas pessoas, e geralmente encontra. A série caiu feito um bálsamo num mundo que enfrentava, então, o pior momento da pandemia.

"Não há nada melhor do que a sensação de ouvir alguém me dizendo que a série o ajudou a enfrentar tempos difíceis", diz Hanna Waddingham em uma videoconferência do elenco com jornalistas. "As pessoas me param na rua para me agradecer! Eu nunca participei de nada assim."

Depois de um hiato de quase um ano e meio, a terceira temporada de "Ted Lasso" finalmente chega ao Apple TV+, ao ritmo de um episódio por semana (serão 12 ao todo). Até hoje, o principal adversário dos personagens eram seus próprios defeitos. Mas agora a série tem uma espécie de antagonista: Nathan, ex-assistente de Lasso e agora técnico do West Ham United, o novo time do ex-marido de Rebecca.

Interpretado por Nick Mohammed, o tímido Nathan ainda traiu Lasso no final da segunda temporada, revelando à imprensa um segredo de seu antigo chefe.

"O mais difícil foi não ter mais cenas com esses atores maravilhosos, que se tornaram a minha família nos últimos anos", disse o ator. "Então eu tentei passar para o Nathan um pouco desta solidão. Também acho que ele se arrepende um pouco do que fez, e não sabe se tomou a decisão certa ao trocar de time."

Uma piada recorrente na primeira temporada de "Ted Lasso" era o choque cultural sentido por um americano recém-transplantado para Londres. Na nova safra, o protagonista já está bem mais adaptado ao seu novo lar.

Mas também sorri menos do que antes: uma vulnerabilidade inédita emergiu na segunda temporada, e Lasso agora faz terapia. Uma camada a mais para um personagem que já figura entre os melhores da TV, ao lado do Michael Scott de "The Office" e do Don Draper de "Mad Men".

Mesmo com tantas reviravoltas, "Ted Lasso" mantém o tom esperançoso e aconchegante.

"Ah, eu já participei de várias séries assim", provoca Jason Sudeikis. "Isso também acontece comigo. Tem até gente que me chama de "coach" (técnico, em inglês). Acho que nenhum ator de 'Grey's Anatomy' já foi chamado de doutor", brinca ele.

*

TED LASSO (3ª TEMPORADA)

Quando Às quartas-feiras, a partir de 15 de março

Onde AppleTV+

Classificação 16 anos

Autor Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly

Elenco Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Nick Mohammed