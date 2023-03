SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Lil Nas X pediu desculpas à comunidade trans, na tarde desta terça-feira (14), em publicação nas redes sociais. O artista foi acusado de zombar uma mulher que publicou uma foto após ter feito a transição de gênero, quando comentou: "A cirurgia foi um sucesso". Os usuários nas redes sociais prontamente criticam a postura do artista.

"Peço desculpas à comunidade trans. Eu definitivamente lidei com essa situação com raiva, em vez de considerar que não era legal. Muito amor para vocês. Desculpe", escreveu Lil Nas X.

Os fãs do rapper ficaram contentes com o posicionamento. "Muito obrigado pelo pedido de desculpas. (Como você claramente entende agora) ninguém queria cancelá-lo e ninguém pensou que a postagem pretendia ser prejudicial, é apenas um momento muito sensível para nós no mundo agora e às vezes coisas que não pretendem machucar, ainda podem", desabafou uma seguidora.

"Não foi feito com maldade, então não é 100% horrível. Que bom ouvir e refletir após sua reação inicial!", escreveu outro seguidor.

Lil Nas X é uma das atrações do Lollapalooza 2023, com apresentação na sexta-feira (24/3).