RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que namoro de Isis Valverde, 36, com o empresário Marcus Buaiz, 43, segue firme e forte. A atriz e o ex-marido da cantora Wanessa Camargo ainda não assumiram publicamente o romance, mas não escondem que estão apaixonados. Eles já trocam emojis românticos nas redes sociais.

Buaiz publicou fotos para mostrar o look escolhido para curtir o aniversário do cantor Thiaguinho no final de semana e não demorou muito para que Isis deixasse um emoji de coração na área de comentários. Ele respondeu da mesma forma e os fãs da atriz trataram de felicitar o novo casal. O primeiro flagra entre eles ocorreu na Semana de Moda em Paris, na França, no início de março.

Isis e Marcus Buaiz, que foi casado com Wannesa Camargo por 17 anos e anunciou a separação em maio do ano passado, passearam por cidades francesas e visitaram lojas de vinhos, o que surpreendeu o público, já que os dois nunca deram nenhuma pista de que estariam envolvidos. A atriz estava solteira desde o fim do relacionamento de três anos com André Resende, em fevereiro também de 2022.