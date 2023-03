SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Gisele Bündchen foi vista novamente, nesta terça-feira (14), ao lado de Joaquim Valente na Costa Rica. Em novembro de 2022, o instrutor de jiu-jitsu já havia sido apontado como o novo affair da modelo. Com as novas imagens dos dois, diversos sites norte-americanos - como o TMZ e o PageSix - reaqueceram os boatos do romance.

O TMZ, por exemplo, lembra que a Costa Rica era um dos destinos preferidos de Gisele e seu ex-marido, Tom Brady. "Agora parece que Joaquim está curtindo este pedaço do paraíso de Gisele", reforçou a publicação.

Já o PageSix aponta que, somente no primeiro mês deste ano, os dois foram vistos em duas ocasiões diferentes. "Em janeiro, Bündchen e Valente foram fotografados em uma corrida juntos e depois em uma divertida aventura a cavalo", destacou o portal dos EUA.

Joaquim já foi apontado, anteriormente, somente como o treinador esportivo de Gisele e dos filhos dela. "Eles fazem muitas coisas sem os pequenos que, pelo menos, parecem praticadas por casais", afirmou o TMZ.

Tanto Gisele como Joaquim não emitiram opiniões sobre este último flagra.