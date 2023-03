SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os produtores do Coldplay prepararam uma surpresa para os fãs brasileiros durante o quarto show da turnê que o grupo britânico faz no país. Na apresentação desta terça-feira, dia 14, em São Paulo, o vocalista Chris Martin recebeu Sandy no palco do estádio do Morumbi.

Chris Martin, do Coldplay, recebe Sandy em show em São Paulo Redes socias/Reprodução Chris Martin, do Coldplay, recebe Sandy em show em São Paulo **** Martin se sentou ao piano para tocar "Quando Você Passa", que foi cantada por Sandy em sintonia com a plateia do estádio, que entoou a plenos pulmões os versos de "Turu Turu", como a música é conhecida entre os fãs da cantora.

A brasileira, por outro lado, cantou "Magic" com Martin, um dos principais sucessos da banda, lançado há nove anos como parte do álbum "Ghost Stories".

Esta é mais uma demonstração de afeto de Martin pelo público brasileiro. Neste fim de semana, por exemplo, ele apareceu de surpresa no parque Ibirapuera e participou do ensaio de bateria do curso de direito da Universidade de São Paulo.

A banda deu início na sexta-feira à maratona de 11 shows no Brasil. A turnê, batizada de "Music of the Spheres", celebra o último disco da banda e resgata também seus maiores hits e músicas favoritas dos fãs.

Os shows têm acontecido debaixo de chuva, o que não só está dificultando a chegada do público às apresentações, mas tem também atrapalhado a experiência dentro do estádio, que teve setores da arquibancada e entradas alagados, além de fortes correntes de água descendo pelas escadarias.