SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Solimões e Gabeu são pai e filho que trazem boas risadas aos fãs. Durante podcast, o cantor da dupla Rionegro & Solimões disse não ter problemas com a sexualidade do filho. Já o percursor do queernejo comentou nas redes sociais que os motivos para uma briga entre os dois são diferentes disso.

No programa Universo Sertanejo, Solimões descreveu comportamentos do filho quando criança e a relação entre os dois. "Ele é meu filho e eu não trato ele diferente de ninguém". O cantor contou que assumiu a homosexualidade de Gabeu para si mesmo desde que o filho tinha 8 anos.

O artista que revolucionou o sertanejo comentou no Twitter o que realmente chatearia o pai: "Não me trata diferente por ser gay, mas se eu errar um verso de alguma do Milionário e José Rico eu sou expulso de casa". Os grandes nomes da música serteneja são o que realmente importa na família.

Apesar de os dois pertencerem ao gênero do sertanejo, tradicional pelo conservadorismo, matêm uma relação fora da curva. "O que faz a minha aceitação ser muito boa é o afeto que ele tem por mim. Isso não significa que ele entenda todas as causas da comunidade LGBTQ", disse Gabeu em entrevista à Folha em 2019.