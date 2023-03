SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo espanhola Joana Sanz anunciou no Instagram nessa quarta-feira (15) a separação do jogador Daniel Alves, acusado de estupro por uma jovem de 23 anos. Após ter visitado o marido na prisão, Joana disse que "passará à etapa seguinte de sua vida".

"Encerro uma etapa da minha vida que começou em 18/05/2015", escreveu Joana, se referindo à data em que o ex-casal se conheceu. O casamento aconteceu dois anos depois, em maio de 2017, em Ibiza, na Espanha.

No relato escrito à mão, Joana confessou o quão "horríveis" foram os últimos meses, os mais difíceis de sua vida. "Me custa muito aceitar que essa pessoa poderia me quebrar em mil pedaços. Acredito que vai custar anos da minha vida tirar da minha memória o jeito dele me olhar, como se eu fosse a mais incrível do mundo".

A decisão não foi fácil: "Sou tão humana que, apesar do que me causou, sigo estando aqui ao seu lado. Sigo e seguirei estando, mas de outra forma". A modelo diz que sempre amará o marido, mas se ama e se respeita mais.

O jogador brasileiro Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro na penitenciária de Brians 2, na Espanha. Ele é suspeito de ter estuprado uma jovem de 23 anos desde a denúncia.