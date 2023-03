SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (16), seis estreias chegam às salas de cinema de São Paulo. O destaque vai para "Shazam! Fúria dos Deuses", sequência do longa do super-herói interpretado por Zachary Levi.

Chega também o filme "Medusa", que expõe tensão entre política e religião a partir da mitologia grega. Entre os lançamentos também estão documentários brasileiros, como "Biocêntricos", com a bióloga Janine Benyur, e "Vai Corinthians", que mostra a recepção o Japão ao receber milhares de corintianos para o Mundial de 2012.

No dia 22, quarta-feira, será exibido também o documentário "Louis Tomlinson - All Of Those Voices", do ex-integrante da boyband One Direction.

*

BIOCÊNTRICOS

Neste documentário, a bióloga Janine Benyus propõe provocações sobre vida e a natureza, e apresenta inovações tecnológicas e sociais inspiradas na Terra.

Brasil, 2022. Dir.: Fernanda Heinz Figueiredo e Ataliba Benaim. Livre

MEDUSA

Mariana faz parte de uma seita de mulheres que buscam aparentarem a perfeição. Para inibir o desejo das jovens, elas atacam aquelas que fogem do padrão.

Brasil, 2021. Dir.: Anita Rocha da Silveira. Com: Lara Tremouroux, Felipe Frazão e Joana Medeiros. 16 anos

SEGUNDO TEMPO

Depois de uma grande perda familiar, os irmãos e Ana e Carl se aproximam e entram em uma jornada em busca de identidade e respostas pelo Brasil e pela Alemanha.

Brasil, Alemanha, 2019. Dir: Rubens Rewald. Com: Kauê Telloli, Priscila Steinman, Michael Hanemann. 16 anos

SHAZAM! FÚRIA DOS DEUSES

A sequência de "Shazam" mostra o jovem Billy Batson ainda aprendendo a lidar com seus poderes. Agora, ele enfrentará a vingança das Filhas de Atlas.

EUA, 2023. Dir.: David F. Sandberg. Com: Zachary Levi, Asher Angel e Jack Dylan Grazer. 12 anos

TUDO SOB DESCONTROLE

Louise se vê presa em um carro e tem um ataque de pânico. Ela, então, decide dirigir sem rumo até acabar a gasolina e quando para em um posto para abastecer, é surpreendida por Paul, que invade e rouba seu veículo.

França, 2022, Dir: Didier Barcelo. Com: Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet. 14 anos

VAI CORINTHIANS

O documentário acompanha torcedores do Corinthians no Mundial de 2012, no Japão, que recebeu mais de 30 mil corintianos.

Brasil, 2023. Dir.: Ricardo Aidar, Marcela Coelho e Daniel Kfouri. 10 anos