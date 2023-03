SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ryan Reynolds anunciou, em publicação nas redes sociais, que um de seus negócios prosperou no mercado financeiro. Em comunicado nesta quarta-feira (15), a T-Mobile anunciou a compra da Mint Mobile, empresa que possui Reynolds como investidor, no valor de US$ 1,35 bilhão (cerca de R$ 6,8 bilhões). A quantia foi revelada pela Variety, que também informou que a participação do ator no negócio pode chegar a 25%.

"Mint Mobile é o melhor negócio em wireless e as notícias de hoje só aumentam nossa capacidade de entregar para nossos clientes", disse Reynolds, em um comunicado divulgado pela T-Mobile. O ator também brincou sobre a transação: "Estamos tão felizes que a T-Mobile superou uma oferta agressiva de última hora da minha mãe, Tammy Reynolds, pois acreditamos que a excelência de sua rede 5G fornecerá um ajuste estratégico melhor do que as habilidades de Mahjong [jogo virtual] ligeiramente acima da média dela".

Conforme a People, que teve acesso ao comunicado, a T-Mobile é a segunda maior empresa de telefonia celular dos Estados Unidos e o negócio foi formalizado a partir de uma combinação de 39% em dinheiro e 61% em ações.

O acordo indica ainda que Reynolds segue com seu papel criativo em nome da empresa.