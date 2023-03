SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - J.K. Rowling gerou mais controvérsias com a polêmica envolvendo a acusação de transfobia que recebeu por falas suas. No quinto episódio do podcast "The Witch Trials of J.K. Rowling", a autora afirmou que não recebeu só muitas críticas, mas fãs da saga Harry Potter e mulheres ativistas lhe enviaram mensagens de apoio.

Rowling tinha noção do que estava por vir. "Eu sabia absolutamente que se eu falasse isso, muitas pessoas que amam meus livros ficariam profundamente infelizes comigo", disse ao podcast. Na ocasião, em 2020, a autora recebeu uma chuva de críticas quando questionou o termo "pessoas que menstruam".

Contudo, além do que já era esperado, a escritora contou não ter permanecido sozinha depois dos posicionamentos: "Mas, ao mesmo tempo, eu preciso te falar, vários dos fãs de Harry Potter ainda permaneceram comigo". Na época, a autora foi chamada de TERF, um acrônimo em inglês para Feministas Radicais Trans-Excludentes, que é o segmento que ficou ao seu lado.

Ela continua dizendo que fãs de Harry Potter ficaram gratos por ela ter dito o que disse e relata ter encorajado outras mulheres que pensam desse modo a falar abertamente. "Foi uma felicidade e alívio que a mulher que nos deu Harry Potter tenha nos dado isso", disse um dos relatos lidos pela apresentadora do podcast.