SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Key Alves entrou, na noite desta quarta-feira (15), no reality La Casa de Los Famosos. A jogadora de vôlei viajou para o México e deu continuidade à dinâmica de intercâmbio do BBB 23 com reality da Telemundo. Sem saber falar o idioma local, a brasileira entrou por uma porta no jardim e foi recebida pelos participantes.

Após cumprimentar todos com um beijo no rosto, ela deu seu recado: "No hablo español, nem inglês, mas sei como tomar tequila", disse ela, causando risadas. Em seguida, contou que mora em São Paulo.

O La Casa de Los Famosos segurou a entrada de Key para os últimos minutos de programa e não revelou mais detalhes. Após as apresentações, a ex-sister do BBB 23 fez um passeio pela casa. "O jardim é muito pequeno", criticou ela.