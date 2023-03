Relacionamentos são compostos por dois pontos de vista e construídos pelas experiências atuais e anteriores que formam os indivíduos. Todo esse complexo emaranhado de sentimentos, memórias, altos e baixos é traduzido na letra, na dança e na interpretação que atravessam o compositor e cantor Pablo Abritta, que expressa o contraste das relações amorosas em seu novo single, “Dominó”, que estreia nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (24).

Segundo Pablo, a obra se distancia do primeiro trabalho lançado por ele em 2021, a canção “Livre Pra Ser”, A obra contou com um videoclipe foi contemplado pela Lei Estadual Aldir Blanc, por meio da qual, Pablo homenageou o universo do teatro musical, que é outro meio de trabalho e expressão do ator. “No primeiro lançamento, há toda essa minha paixão trazendo referências da Broadway em uma temática de orgulho LGBTQIAP+, comunidade que faço parte.” Nesse sentido, Dominó nasce dentro do universo do pop e do alternativo, com referências aos artistas internacionais Billie Eilish, FINNEAS e Florence Welch, e nacionais, como Gloria Groove e Jão.

“Todo o projeto foi criado pensando nas minhas vivências, através de relacionamentos passados e como muitos deles se perpetuaram para o próximo, tal como um efeito dominó”, descreve o compositor. “Tem sido muito desafiador esse trabalho, por que além de contar com uma estética sonora muito nova pra mim também quis trazer pro clipe um pouco de dança (outro universo novo que venho explorando) com direção coreográfica de Marcos Guilherme e assistência de Daniel Faier, que também contracena comigo no videoclipe. Ele acrescenta que unir importantes pilares da arte, que são o canto, a dança e a interpretação: “Está sendo libertador pra mim”.

As dificuldades em lidar com os sentimentos e o processo de compreender os relacionamentos depois que eles terminam é um mergulho em suas próprias dores e contradições, conforme explica Pablo. “É muito difícil para as pessoas se abrirem sobre o que sentem ou o que passaram. O que quero trazer em dominó, tanto no single como no EP(que leva o mesmo nome) é que nessas histórias existem muitas camadas. Nem tudo é 100% certo ou errado sobre um fim de relacionamento. Cada um sente em um lugar diferente e esses motivos não querem dizer que foi apenas uma experiência ruim. Às vezes, há mais amor no término, que em todo o tempo juntos.”

Em “Dominó”, Pablo encara essas camadas, as vivências, que envolvem o ponto de vista de um homem gay, com o entendimento do histórico e da pressão que a sociedade coloca sobre as pessoas LGBTQIA+ desde muito cedo, o que contribui para que os relacionamentos sejam ainda mais complicados. “É uma luta diária em toda a comunidade, pra existir, pra amar, pra viver e também pra ter uma relação que seja saudável e duradoura.”

Fazer com que as pessoas possam lançar um olhar diferente sobre os relacionamentos é o desafio que Pablo defronta. “Com certeza é um desafio enorme pra mim, não conseguia me abrir para as pessoas, quanto menos falar sobre as minhas dores. Acho que são pequenos passos para realmente abrir esse diálogo e deixar tudo fluir”.

Comunicar em diferentes plataformas, com o trabalho de muitas mãos

Entendendo que, atualmente, as pessoas exaltam suas próprias dores e colocam como a parcela certa das histórias, de modo a impor a própria narrativa sobre a da outra pessoa, Pablo sugere um passo atrás. “A ideia é exatamente mostrar que todos podemos ter nossos momentos de fraqueza e também admitir que estamos errados, e entender onde esses lugares machucam. Diálogo é definitivamente o melhor caminho para entender tudo isso”.

O diálogo proposto pelo compositor une uma equipe majoritariamente LGBTQIA+ de profissionais, que compartilham suas vivências. Para além do lançamento da música e do videoclipe, que tem data de estreia prevista para o dia 24 de março, o trabalho será marcado por um minidocumentário dos bastidores, nomeado como: “Estratosfera - visando futuros”.Que inclui depoimentos de cada pessoa da equipe, contando suas dificuldades, ‘seus corres’, conquistas, sonhos.” Falam também de como foi o processo criativo que chegamos no clipe, cada um em sua área. Foi uma experiência incrível pra mim sentir que estou crescendo, mas levando uma galera da cena independente da cidade junto comigo cada vez mais.”

O clipe conta com direção coreográfica de Marcos Guilherme. “Como um excelente profissional, vai além. Como homem preto, gay, também passou por diversas vivências em relacionamentos, e são pontos muitos dolorosos de se trabalhar com a intensidade que Dominó chegou para ele. Então poder dar vida a uma coreografia que parte desses lugares e receber com tanto afeto essa vivência, foi muito especial pra mim.”

A direção do clipe e fotografia, é assinada por Pedro Soares, parceiro de vida e de relacionamento de Pablo Abritta. “É surreal a forma como ele absorve minhas ideias e transforma em algo lindo. Fico muito feliz com a disponibilidade emocional que ele tem e teve pra assumir esse projeto e trazer seu olhar sensível para a música.” A composição de Dominó foi feita por Pablo. Igor Silveira assina a produção da música, e Caio Luke e Mauricio Avila, do Sonidus Estudio, foram responsáveis pela mixagem e masterização, respectivamente.

O trabalho também contou com o apoio do Bar São Bartolomeu, a Entreato Produção, escola especializada em teatro musical de Juiz de Fora, responsável pelo local de ensaio e pela assistência em produção. “Esses apoios são muito importantes para quem trabalha de forma independente e precisa dessa visibilidade para crescer e passar nossa mensagem.”

Pablo agora se prepara para as trocas que vão ocorrer após o lançamento. “ Eu tô muito ansioso pra ver as reações. Estamos trabalhando duro, há uns meses pra entregar esse trabalho, com referências nacionais e internacionais. A gente quer muito que tudo se conecte de alguma forma especial com o íntimo das pessoas, que também possa trazer algum conforto em ter alguém pra abrir esse diálogo que estamos expondo.”

Além de cantor e compositor, Pablo também é ator, tendo estrelado em diversos espetáculos, entre eles, o musical “A Família Addams - Um Halloween Musical”. Atualmente, o artista se prepara para protagonizar “Moulin Rouge”, da Entreato Produções, com estreia prevista para julho deste ano.

Tags:

Amanda Machado | Cantor niteroiense | Cantora | compositora | Cultura | Cultura e Lazer | Entretenimento | Fernanda Teka | Gabriel portugal | Lança | Massa óssea | Música | Niteroiense | O brinde é nosso | Pagode do Adame | Rebeca | Single | Sorocabana