SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vocalista Chris Martin, do grupo Coldplay, se apresentou no Brasil com um tênis feito de retalhos encontrados no lixo. O músico falou sobre o calçado em uma participação em um programa de televisão francês ano passado.

Chris disse ao programa Quotidien que o tênis é feito do material de 17 calçados encontrados no lixo, de marcas como Nike, Asics e Hoka. A peça, que segue as cores do álbum "Music of the Spheres", é exclusiva e não está a venda.

O calçado é parte do compromisso da banda em reduzir sua pegada de carbono em 50% e aumentar a reciclagem. Toda a turnê da banda é pensada dentro da proposta de reduzir e compensar seu dano ecológico.

As pulseiras de LED entregues ao público nos shows da banda também deviam ser recicladas. O Brasil, no entanto, é o país que menos devolve os acessórios, segundo um painel exibido pela própria organização no estádio do Morumbi, que recebe a banda desde a semana passada.

Os paulistanos entregaram apenas 79% dos acessórios, que são a marca registrada das últimas turnês dos britânicos.