SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show da banda norueguesa de black metal Mayhem, marcado para acontecer na próxima terça-feira (21) no bar Opinião, em Porto Alegre, foi cancelado após várias críticas nas redes sociais e uma faixa de protesto na frente do local, contra a banda, acusada de fazer apologia do nazismo.

A informação foi confirmada pelo bar Opinião em nota oficial no Instagram após a enxurrada de opiniões contrárias à apresentação. "O Opinião considerou alguns fatos para tomar suas decisões: os movimentos nas redes sociais, tanto pró quanto contra o evento, comentários suscitando manifestações no local e imediações do bar e o potencial risco à integridade física de todos os envolvidos", escreveu a administração do local.

"Por isso, o bar Opinião não irá receber o show da banda Mayhem. Os ingressos serão devolvidos conforme a forma de pagamento, mais informações serão enviadas por email", diz a nota.

O local amanheceu nesta quinta-feira com uma faixa em que se lia: "Nazismo não é opinião! Fora Mayhem". Ex-integrantes da banda já usaram suásticas em suas vestes, e a história da banda é coberta de polêmicas envolvendo morte.

As quatro décadas de carreira do Mayhem foram marcadas pela inovação no som brutal e pelos chocantes acontecimentos que seguiram os anos iniciais da banda --entre eles, o suicídio de um dos membros, o assassinato de outro e o anticristianismo radical que levou ao incêndio de diversas igrejas na Noruega.

Os protestos nas redes envolveram inclusive o deputado estadual Leonel Radde (PT-RS). Em um vídeo, ele chama a banda de neonazista e diz que estava levando o caso para as autoridades responsáveis, aguardando que o Opinião cancelasse o evento.

"O baterista Hellhammer já se declarou contra a "mistura de raças", apareceu já com suástica no braço e costumavam ensaiar em estúdio cheio de totenkopf nazis", afirma ainda o professor de filosofia e pesquisador da extrema-direita Renato Levin-Borges também no Twitter.

A banda já havia se apresentado no país em novembro de 2022, com shows em São Paulo e no Maranhão.