SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os patrocinadores do BBB 23 se pronunciaram sobre as importunações sexuais cometidas por MC Guimê e Cara de Sapato. Em publicações nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), empresas como Ademicon, Mercado Pago e Magalu condenaram as ações dos brothers e reforçaram estão "ao lado das mulheres".

"O 'não' nunca é confuso e não é brincadeira", começou a Ademicon, em seu post de repúdio. "Se em frente às câmeras isso acontece com as mulheres, imagina quando ninguém está olhando?", questionou um cartaz segurado pela mulher símbolo do Magalu.

" Em qualquer situação, não minimizamos assédio. Não é não em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Todas as mulheres têm direito à segurança e a ocupar todos os espaços sem serem desrespeitadas. Estamos com elas, sempre", escreveu o perfil oficial do QuintoAndar.

Ainda nesta quinta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que instaurou um inquérito para investigar os supostos assédios dentro do BBB 23.