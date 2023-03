SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt voltou à casa do BBB 23 após a eliminação dupla de Cara de Sapato e MC Guimê para falar com Dania, que ficou abalada e chorou muito com o acontecido.

Tadeu: "Voltei para falar com a Dania. O que aconteceu aqui não tem nada a ver com o que você falou, Dania, essa é uma decisão nossa, puramente nossa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua, essa culpa não é sua".

"A gente não quer ver você chorando", pontuou.

Após a saída dos brothers do Camarote, Dania foi amparada pelas sisters da casa, enquanto chorava.

MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendez e importuná-la sexualmente. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento.

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

Bruna Griphao foi apalpada pelo bumbum por MC Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder.

A reportagem procurou a Globo para comentar as ocorrências da noite, mas não obteve resposta.

Elas pediram para que a mexicana não se culpasse por nada do que estava acontecendo.