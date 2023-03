SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Tatá Werneck, que comanda o programa Lady Night, afirma que ligou para Lexa antes da exibição de uma entrevista com a cantora após a eliminação de MC Guimê, marido da artista, do BBB 23. A humorista ainda disse que ofereceu a opção de retirar as partes em que aborda a relação dos dois.

"Eu liguei para a Lexa porque havia a opção de tirar partes do Guimê. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava porque todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela, que optou pelo mesmo", escreveu Tatá em resposta a uma internauta que questionou se as partes em que a cantora fala sobre o funkeiro não poderiam ser cortadas.

Mc Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa, na noite de quinta-feira (16), pelas ações que tiveram com Dania Mendez, participante mexicana do La Casa de Los Famosos.

Durante a entrevista com Tatá, Lexa disse que, no começo do relacionamento, os dois chegaram a transar oito vezes no mesmo dia e que ela já fingiu um orgasmo durante uma relação sexual com o marido.