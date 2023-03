SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de escola Terence Michael Lynch foi condenado a 14 anos de prisão em 1989, ao assumir o abuso sexual de 17 alunos da Chartwell Manor School, internato fundado e administrado por ele em Mendham Township, município do estado de Nova Jersey localizado a 48 km de Nova York.

Ele cumpriu metade da pena, foi liberado e voltou a cometer os mesmos crimes como voluntário de um centro de reabilitação para viciados em álcool e drogas. Condenado em 2006, ele passou apenas um ano atrás das grades após indenizar suas três vítimas. Lynch morreu em 2011.

O quadrinista Glenn Head foi uma das vítimas de Lynch quando estudou em Chartwell Manor no início dos anos 1970. Ele foi um dos mais de 50 alunos da instituição que tornaram públicos os crimes do diretor.

As 248 páginas em preto e branco do livro "Chartwell Manor" narram o período de Head no internato, expõem alguns dos abusos sofridos por ele e seus colegas e mostram os traumas de Head decorrentes dos crimes do diretor. Recém-chegada às livrarias nacionais, a obra foi lançada quase simultaneamente no Brasil e nos EUA.

"Foi estranhamente libertador desenhar esse pesadelo de terror gótico", diz Head sobre a produção do livro. "Foi a experiência mais divertida que já tive fazendo uma história em quadrinhos. Mas é bom esclarecer: não quis minimizar o sofrimento de ninguém que passou por Chartwell. Nem todo mundo teve a saída criativa dos desenhos que eu encontrei. Vejo essas memórias como uma farpa que precisava sair. Foi muito libertador para mim encarar esse material da forma que encarei."

O quadrinista, hoje com 65 anos, tinha 13 anos em 1971, quando foi matriculado pelos pais na escola de Lynch. "Chartwell Manor" também retrata as origens da paixão do autor por desenhos e a influência de quadrinhos underground em seu estilo.

O livro ecoa o traço sujo e caricato de uma geração de artistas capitaneada por Robert Crumb que moldou a estética de Head. Ele também foi aluno de Art Spiegelman, autor do clássico "Maus", na tradicional School of Visual Arts, em Nova York.

"Os quadrinistas underground exigiam a liberdade, a autonomia, para desenhar o que quisessem", comentou ele. "Essa liberdade, como a liberdade dos próprios artistas, era radical. Essa recusa em ser censurado, diluído, tornado respeitável, era muito parecida com outras formas de arte que me atraíam na época (na música e no cinema)."

Sob a influência de seus ídolos, Head diz que seu maior empenho com "Chartwell Manor" foi transformar uma história sobre traumas e abusos em uma leitura atraente.

"O mais importante para mim foi pegar essa experiência profundamente perturbadora e transformá-la em uma HQ divertida e fascinante", conta Head. "Talvez pareça estranho falar sobre uma história de abuso dessa maneira, mas acredite em mim quando digo: se uma história em quadrinhos não diverte, está morta! E 'Chartwell' não está morta."

Head é colaborador de publicações tradicionais como New York Times, Wall Street Journal, Playboy e Sports Illustrated. Como quadrinista, ele publicou em antologias de HQs alternativas, editou revistas próprias e lançou em 2015 o álbum autobiográfico "Chicago", sobre suas vivências como um jovem viciado em álcool, sexo e drogas na Chicago dos anos 1980.

Em "Chartwell Manor" ele atribui as origens de seus problemas de saúde às suas experiências com Lynch no internato.

"Todo mundo que eu conheci que passou por lá acabou com questões em vícios em drogas", relata Head. "Alguns foram para a prisão ou cometeram suicídio. Alguns se tornaram abusadores. Mas também acho que na vida existem pessoas que são 'jogadas aos leões' pela sociedade. Às vezes ainda quando jovens. Se elas tiverem sorte e não morrerem no caminho, saem apenas feridas, mas seguem em frente. Assim como eu."

"Me recuso a deixar minhas experiências passadas me dominarem ou me silenciarem", reforçou Head. "Quem tentar desenhar um livro como este ouve muitas vozes dizendo: 'Não! Não desenhe isso, você não pode!'. Bem, eu posso. E desenhei."

CHARTWELL MANOR

Preço R$ 119,90 (248 páginas)

Autor Glenn Head

Editora Comix Zone

Tradução Érico Assis