SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BBB 23 (Globo) anunciou na tarde desta sexta-feira (17) que a saída de Dania será "em breve". O anúncio foi feito pela produção aos brothers, acompanhado de um presente para ela na despensa: o famoso roupão do líder.

Embora não tenha divulgado quando exatamente ela irá sair, o anúncio deu a entender que a mexicana deixa o reality nas próximas horas. Dania se emocionou, fez um discurso e partiu para arrumar as malas.

"Essa foi a melhor experiência da minha vida", disse a sister, enquanto chorava de emoção. "Levo um pouquinho de todos. O coração de todos vocês vai comigo", afirmou a mexicana.

Dania contou que participar do Big Brother era um sonho, e nunca vai esquecer do que viveu no Brasil. Ela ainda recebeu um convite especial de Cezar Black: "Vem curtir o Carnaval com a gente", disse.