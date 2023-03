SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Kelly McCreary está se despedindo do elenco de "Grey's Anatomy" depois de nove temporadas. Ela interpretava Maggie Pierce, a irmã de Meredith Grey (Ellen Pompeo), protagonista da trama, e se despede oficialmente no dia 13 de abril, quando o último episódio com ela será exibido nos Estados Unidos. As informações são do site Deadline.

Kelly também falou sobre o adeus em seu perfil nas redes sociais. No texto, ela lembra que contracenou com a irmã da vida real, Crystal, em um dos episódios e agradece à equipe inteira pelo projeto. "Inúmeros ataques de riso, todo o jargão médico dominado, uma série de amigos para toda a vida. Foi um número gigante de colaboradores que me fizeram crescer como artista, ter um coração grato e um enorme obrigado. Que viagem!", diz ela, em um trecho da publicação, no Instagram.

De acordo com o Deadline, a atriz teria informado aos produtores para criar um final ao seu personagem na 19ª temporada, com a intenção de buscar oportunidades fora da série de sucesso. Apesar da despedida, a personagem será incluída em momentos específicos, no futuro.

Ellen Pompeo também havia anunciado, em fevereiro, que deixará o seriado médico no final da temporada atual.