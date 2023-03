SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Me Too Brasil emitiu um comunicado oficial sobre a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23. Em texto divulgado nesta sexta-feira (17), a organização "reconhece a acertada atitude da Rede Globo", após as condutas dos brothers de importunação sexual contra Dania Mendez. Os dois participantes foram expulsos do reality e intimados a depor.

"A decisão acertada do reality show traz à tona o debate sobre a necessidade de toda a sociedade - o poder público, o setor privado, as lideranças e as comunidades - se engajar contra a importunação e o assédio sexual. Deve-se criar uma cultura contra o assédio, de forma que todos possam apoiar as vítimas, estejam elas pedindo ajuda ou não", reforça um trecho da nota intitulada "Decisão da Globo é exemplar e toda a sociedade deve se mobilizar contra a importunação sexual".

O movimento lembra que "beijo roubado" e "mão boba" são crimes com previsão de prisão de 1 a 5 anos. "É importante lembrar que o depoimento da vítima é apenas um dos elementos de prova possíveis na construção probatória de um processo criminal", destaca o MeToo. "No caso em questão, as gravações do programa televisivo são provas cabais e absolutamente inquestionáveis da conduta dos agressores".

Mais do que isso, o comunicado mostra que a mexicana precisa ser acompanhada. "É necessário o acolhimento sem julgamento e com empatia à vítima, que obviamente não é culpada pelo que aconteceu e que muitas vezes se responsabiliza e é culpabilizada pelo ocorrido, em virtude da sociedade machista e patriarcal em que vivemos". Nas redes sociais, ainda na noite de quinta, famosos e espectadores alertaram sobre o quanto Dania tinha se sentido culpada.

"Por isso, é necessário acolher a vítima, independentemente de seu posicionamento, com empatia e sem julgamentos, garantindo a sua segurança", finaliza a nota.