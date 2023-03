SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mc Guimê fez um pronunciamento, de forma oficial, na noite desta sexta-feira (17) após deixar o BBB 23. Em vídeo no Instagram, o artista falou sobre como está se sentindo após o caso de importunação sexual, pediu desculpas a Dania e também para sua esposa, a cantora Lexa. "Espero que ela me perdoe"

"Entendo a gravidade da situação e vim aqui me desculpar. Sinto muito por tudo o que aconteceu no programa. Peço sinceras desculpas a Dania, a Lexa, a Bruna, e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Jamais foi minha intenção", começou ele.

O artista fez questão de frisar o quanto se arrepende e pediu perdão por ter ferido a funkeira. "Acredito que, com erros, podemos aprender e evoluir, estou disposto a isso, revendo todas as atitudes. BBB era um sonho pra mim, e entendo a decisão do programa, é momento delicado pra mim e pra Lexa, sei que ela tá sofrendo com isso, eu amo muito ela, eu tô mal por ter a ferido e magoado. Ela me apoiou, nunca mereceu isso".

Na parte final, ele insiste no papel de Lexa: "De dentro, imaginava o quanto ela fazia, e, agora fora da casa, vi o que ela fez por mim enquanto estava lá dentro. O que aconteceu me fez mal, tá me fazendo mal, mas vou renovar minhas forças e vou acreditar no dia de amanhã, melhor do que hoje e ontem. Estou aqui para pedir de coração meu sincero perdão por todos que se sentiram ofendidos. Espero que Lexa me perdoe, tivemos uma conversa, e agora é dar tempo ao tempo, obrigado por me ouvirem".