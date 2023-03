SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Os fãs de Anitta compraram a briga da cantora contra a Warner Music. Nesta sexta-feira (17), em que também é celebrado o Dia do Fã, 37 admiradores da artista fizeram um protesto em frente ao prédio da gravadora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O movimento foi organizado pelas redes sociais e elevou a tag 'Warner Is Over Party' ao topo dos Trending Topics do Twitter.

De acordo com Monique Souza, uma das presentes, a manifestação foi pacífica e a gravadora liberou os funcionários mais cedo. "Muitos já estavam indo embora, porque Warner viu tudo pelo Twitter. Quando perceberam a repercussão, a gravadora fechou cedo, segundo os seguranças. Normalmente, ela fecha 19h, e todos foram embora antes das 16h, de acordo com eles", detalha.

Os fãs teriam ficado assustados com a chegada da polícia, o que fez o grupo se dispersar. "Levamos caixa de som, cartazes, foi bem tranquilo, mas acabamos indo embora com a chegada deles", detalha Monique. "Por ser Dia do Fã, queríamos mostrar que estamos apoiando a Anitta para ter liberdade, ainda mais sendo uma mulher sem liberdade no próprio ambiente de trabalho".

No Dia da Mulher, a artista pop fez um desabafo nas redes sociais sobre a Warner Music, que utilizou uma imagem dela para comemorar a data. Conforme as publicações em seu perfil oficial, a gravadora está negando o rompimento de contrato, a pedido dela. "Me respeitem e me deem o mínimo de importância, ao menos uma conversa honesta, respeitosa e justa que eu pedi para ter, ao invés de mandar seus advogados conversarem com os meus sobre dinheiro", falou.

A Warner Music foi procurada pela reportagem do F5 para falar sobre o protesto e não obteve retorno.