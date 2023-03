SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Gabi Martins desabafou, na noite desta sexta-feira (17), após o término de seu namoro com Lincoln Lau. O casal, que estava junto há quatro meses, chegou ao fim após Gabi ter descoberta uma suposta traição. Os prints que mostram a conversa do ex-namorado com uma affair foram expostos pela cantora.

Segundo Gabi, a traição teria sido descoberta após um alerta dos fãs. "Descobri hoje a traição. Na segunda-feira, ele fez uma live e deixou vazar o áudio de uma mulher. Os fãs me alertaram, cheguei a questionar e ele desconversou. Preferi acreditar nele, que obviamente mentiu", explicou ela, em stories no Instagram.

Ela lembra que, no início da relação, Lincoln era "uma pessoa muito leve e tranquila", mas que mudou aos poucos. "Ele me ligava a cada cinco minutos perguntando onde eu estava, queria que eu provasse que estava trabalhando compondo, que eu mostrasse minhas amigas. Eu tinha que provar que era fiel, e sempre fui fiel, leal e mulher pra caramba. Foram várias situações desagradáveis que passei porque acreditei que ele fosse voltar a ser quem ele era no primeiro mês", relata Gabi.

O ex-namorado, inclusive, teria exigido que a ex-BBB apagasse fotos com namorados anteriores. Por fim, ela diz que tentou ajudá-lo com assistência psicológica. "Eu saio dessa relação de cabeça erguida e consciência limpa de que fiz de tudo para ajudar, não só como namorada, mas como ser humano, e sei da mulher foda que eu sou", afirmou.

A VERSÃO DE LINCOLN

Em publicação nas redes sociais, Lincoln fez um comunicado sobre o término, dizendo que não quer falar sobre esse caso e que está sofrendo bastante. "As pessoas ficam brincando e criando fofocas baseadas no que elas acham, cronologias, situações e fatos para vender e ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. Como eu disse, respeito muito a Gabi e qualquer coisa que formos falar aqui só vai criar mais sofrimento para nós dois", disse.

No texto, o empresário afirma que não é preciso alimentar "urubus que vivem do sofrimento alheio". "Não vou fazer exposição de nenhuma situação, nem de motivo, nada, cada um sabe o que fala, o que diz e tem responsabilidade sobre o que diz. Eu sei o real motivo. E de mim ninguém vai saber", completou.