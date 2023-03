SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana venceu a Prova do Anjo deste sábado (18). O vencedor ganha o colar do Anjo e a oportunidade de imunizar alguém na formação do Paredão. Além disso, ganha um almoço especial e pode indicar dois brothers para o Castigo do Monstro.

Tadeu Schmidt começou falando 'portunhol' e pediu para a Líder Bruna pegar a urna na despensa. Com isso, a famosa sorteou quem seria vetado da prova. Depois, em uma segunda urna, sorteou a ordem da prova

VETADOS

- Bruna vetou Cezar Black

- Sarah vetou Fred

- Gabriel Santana vetou Amanda

ORDEM DA PROVA

Aline: 4

Gabriel: 1

Marvvila: 6

Sarah: 3

Domitila: 2

Ricardo: 5

REGRAS DA PROVA

- Brothers têm que ser bons de mira para se dar bem na prova.

- Participante pega um disco e deve lançar na ordem correta (cronológica de um a nove).

- Acertando a caixa, pega a caixa que acertou e leva até sua casa.

- Vence quem acertar as 9 caixas e entregas.

- Desempate: será feito lançamento alternado.

COMO FOI A PROVA

Gabriel: 9 acertos.

Domitila: 1 acerto.

Sarah: 5 acertos.

Aline: 4 acertos.

Ricardo: 2 acertos.

Marvvila: 5 acertos.

Gabriel acertou a nona caixa e se tornou o Anjo da semana.