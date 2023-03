SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lexa, 28, negou ter feito uma festa para recepcionar o marido, MC Guimê, após ele ser expulso do BBB 23 (Globo). Rumores sobre o suposto evento passaram a circular quando uma pessoa que se dizia vizinha da mãe da cantora tornou públicos áudios que mostrariam uma música do funkeiro tocando muito alto e vindo do imóvel.

"Passando para dizer que não teve festa nenhuma", reclamou Lexa nas redes sociais, após a repercussão. "Minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro."

A cantora também se mostrou irritada com o julgamento dos internautas, que reclamaram da suposta nova chance que ela estaria dando ao marido, que foi flagrado no reality show apalpando o bumbum da influenciadora mexicana Dania Mendez. "A decisão da minha vida pessoal cabe a mim", afirmou. "Obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu estou exausta."

Guimê foi expulso do BBB 23 na última quinta-feira (16), junto com Cara de Sapato. Ambos foram acusados de importunação sexual. Na sexta-feira (17), a Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou os dois participantes a prestarem depoimento em um inquérito que apura o crime. Eles devem ser ouvidos nos próximos dias.

Dania Mendez entrou no Big Brother Brasil na última quarta-feira (15), vinda de La Casa de Los Famosos para um intercâmbio. Na mesma noite, durante a Festa do Líder, a influenciadora mexicana teve dificuldade para se desvencilhar de Cara de Sapato, que roubou um beijo seu, aplicou golpes de imobilização (ele é lutador de MMA) e entrou debaixo do edredom da moça, mesmo com as frequentes negativas dela.

Já Guimê apalpou o bumbum de Dania, fazendo com que ela retirasse a mão do cantor rapidamente. Em outro momento, ele também tocou a lateral de seu seio. O fato fez com que a mulher dele, Lexa, se pronunciasse dizendo que deixaria de assistir ao reality show.