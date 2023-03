SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gerard Piqué comentou que ficou em "estado de choque" ao descobrir sobre a acusação de estupro contra Daniel Alves e a prisão do jogador. Os dois atuaram juntos pelo Barcelona. Aposentado, Piqué disse que espera que a "Justiça faça seu trabalho".

"É um caso complicado. O conheço e o aprecio. Tudo, para seus companheiros, é muito pesado. Quero que a Justiça faça seu trabalho. Até que não me digam que fez, temos que esperar. É fácil dizer que é culpado, quero esperar o que o juiz disser, e o que disser temos que acatar. E ajudar a vítima no processo", disse em entrevista à uma rádio espanhola.

Ele ainda disse que jamais pensou que Daniel poderia agir dessa maneira e que tem a sensação de que não o conhece mais. "Quando se é companheiro de vestiário, se compartilha tudo. A sensação é que você o conhece, e depois não o conhece mais. Se fica em estado de choque, pois pensa 'compartilhamos tudo'. Se realmente aconteceu, é preciso ser muito duro com ele e com todos os que fazem uma coisa assim. Eu incluso, seria mais duro do que a Justiça determina".

Durante a entrevista, Piqué afirmou que ouviu "Music Sessions", música que Shakira revela as traições dele e provoca o ex-jogador e a nova namorada, apontada como amante quando o casal ainda estava junto.

"Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto. As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos. Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Tudo que eu quero é que eles estejam bem."